Сили РФ обстріляли Торецьк на Донеччині – загинула молода жінка, троє людей поранені

Російські військові ввечері 28 серпня завдали по місту Торецьк удару касетними боєприпасами з ракетної системи залпового вогню «Ураган», повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

«О 18:00 російська армія обстріляла Торецьк, імовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ «Ураган». Від ворожого снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та жінка 88 років. Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома», – вказано в повідомленні.

Постраждалих доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

У Торецьку пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Довоєнне населення Торецька складало близько 30 тисяч людей.