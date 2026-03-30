Сили спецоперацій США прибули на Близький Схід – NYT

Видання The New York Times пізно ввечері 29 березня повідомило, що кілька сотень військовослужбовців сил спеціальних операцій США прибули на Близький Схід, щоб надати президенту Дональду Трампу і військовим додаткові можливості у війні з Іраном.

У повідомленні з посиланням на двох неназваних американських чиновників вказано, що новоприбулі військові ще не отримали конкретних ролей у конфлікті. Вони приєднаються до тисяч морських піхотинців і десантників, яких відправили до регіону раніше. Видання вказує, що загалом на Близькому Сході зараз перебуває понад 50 тисяч американських військовослужбовців, що приблизно на 10 тисяч більше, ніж зазвичай, у той час, як Трамп вирішує свої наступні кроки у війні з Іраном.

Лідери США, зокрема Трамп і державний секретар Марко Рубіо, заявили, що розгортання будь-яких додаткових військ буде спрямоване на те, щоб надати президенту додаткові можливості у ситуації з Іраном.

Серед можливостей – потенційне захоплення іранського острова Харк, ключового нафтового терміналу і важливої ланки економічної машини Ірану. Американські військові також можуть шукати способи захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яка була значною мірою заблокована Іраном.

Ще одним можливим застосуванням сил спеціальних операцій, повідомляє Times, була б місія із захоплення запасів високозбагаченого урану Ірану на ядерному полігоні в Ісфахані.

У повідомленні зазначається, що військові експерти застерігають, що навіть 50 тисяч військовослужбовців – це невелика кількість для значної сухопутної операції.

Коаліційні війська під керівництвом США, які вторглися до Іраку в 2003 році, спочатку складалися із близько 250 000 осіб, пише видання.

29 березня президент США Дональд Трамп заявив, що хоче «забрати нафту в Ірану» й, можливо, захопити острів Харк, водночас наполягаючи на тому, що Вашингтон «надзвичайно добре» справляється з переговорами з Іраном. За словами президента США, він «досить впевнений», що мирна угода буде досягнута.

Подробиць щодо переговорів він не навів, іранські лідери їх заперечують. Тегеран заявив, що отримав 15-пунктний мирний план від США, але не приймає його.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Після початку операції Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок.