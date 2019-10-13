Синоптики прогнозують «бабине літо» наступного тижня

Наступного тижня суха і сонячна погода очікується по всій України, повідомляє Український гідрометцентр. За цими даними, у понеділок, 14 жовтня, майже у всіх регіонах вдень повітря прогріється до 20-22 градусів тепла, а вночі температура не опускатиметься нижче 7-9 градусів.

Водночас, синоптики попереджають про туман і високу ймовірність пожеж.

«14 жовтня вночі та вранці у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). 13-15 жовтня у Донецькій, більшості районів Луганської, Запорізької, Одеської, Черкаської, Кіровоградської та Тернопільської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні на сайті гідрометцентру.

Як зазначає синоптик Наталія Діденко, така погода завдячує антициклону Lisbeth.

«Температура повітря протягом дня становитиме +18+23 градуси. Кому вдень буде затепло, можна пройтися вулицею вночі: +7+13 градусів. У Києві Покрова обіцяє бути ясною і теплою, протягом дня передбачаються сонячні близько +20 градусів. Увесь наступний тиждень, за попередніми прогнозами, планує бути якнайприхильнішим до бабів – суха малохмарна тепла жовтнева погода. Бабине літо», – написала вона у фейсбуці.

Інформацію про теплий період підтверджують і в Центральній геофізичній обсерваторії імені Серзнєвського, однак зауважують, що минулого тижня вперше від березня цього року температура опустилася нижче нуля, і таким чином безморозний період тривав 192 дні.

За даними кліматологів, найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008 та 2013 роках.