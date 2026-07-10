Сирський: командири зобов’язані проводити ротації особового складу не рідше, ніж раз на 60 днів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що командири мають проводити ротації особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Він написав про це у фейсбуці 10 липня за підсумками наради з військовими.

«Під час наради детально проаналізували низку проблемних питань, зокрема щодо оперативної побудови наших бригад в обороні й надмірної тривалості перебування військовослужбовців на передових позиціях. Наголосив: командири зобов’язані знаходити можливості для проведення ротацій особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров’я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей», – заявив Сирський.

30 квітня головнокомандувач ЗСУ підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Сирський зазначив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

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Водночас перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков в ефірі Радіо Свобода в червні заявив, що згідно з розглядом тих скарг, які отримує Офіс військового омбудсмана, виконати наказ Сирського про обов’язкову ротацію на передовій неможливо. Згідно з наказом, час перебування на позиціях має бути не більший, ніж 60 діб. Проте на практиці цей наказ не виконується, каже посадовець.

«Можу лише зазначити в контексті того, що ми бачимо, в більшості випадків 60 діб, з тих скарг, які ми отримуємо – це просто неможливо. Я не можу казати на загал, але саме в контексті опрацьованих нами скарг, на жаль, це неможливо в більшості випадків», – пояснив Циганков.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.