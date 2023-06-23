«Все ще попереду і ми не повинні недооцінювати ворога» – Сирський про наступ ЗСУ

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський, що основні сили наступального резерву ще не введені в бій з Росією, заявивши: «Все ще попереду». Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

«Кожен хоче миттєво і одразу досягти великої перемоги. І ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод», – розповів він.

«Хочу сказати, що наші основні сили ще не вступили в бойові дії, і ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду», – додав Сирський.

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За його словами, ситуація на сході є «важкою і напруженою».

«Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Тому ситуація справді складна. Ми не повинні недооцінювати ворога. Противник передбачав і передбачає найнебезпечніші напрямки наших пересувань і будує там потужну оборону, яку досить важко пробити», – пояснив командувач Сухопутних військ України.

Президент України Володимир Зеленський днями в інтерв’ю ВВС заявив, що прогрес контрнаступу України проти вторгнення російських військ є «повільнішим, ніж хотілося б».



«Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так», – сказав він BBC. – «На карту поставлено життя людей».

За його словами, частково причиною повільного прогресу є масштабне мінування російськими військами.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас у відомстві кажуть, що складною є ситуація на сході України.