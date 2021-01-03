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03 січня 2021, Київ 10:10
Новини | Суспільство

Ситуація на Донбасі: бойовики в суботу стріляли тричі – штаб ООС

Порушення режиму тиші зафіксували поблизу Пісок, Павлополя і Лебединського

Російські гібридні сили тричі порушували режим припинення вогню 2 січня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет», – йдеться в зведенні.

Таокж обстріли були зафіксовані поблизу Павлополя та Лебединського. За даними штабу, через вогонь бойовиків ніхто з українських військових не постраждав.

З початку доби 3 січня порушень режиму тиші на фронті не фіксували.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілах окупованої ним території 2 січня. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв наразі не робило.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Україна і Росія домовляться про Донбас у 2021-му?
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Україна і Росія домовляться про Донбас у 2021-му?

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