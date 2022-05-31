На Донбасі ЗСУ відбили 9 російських атак, на 4 локаціях ще тривають бої – штаб Об’єднаних сил

Українські військові на Донбасі сьогодні відбили 9 російських атак, на 4 локаціях ще тривають бої, повідомляє пресцентр угруповання Об’єднаних сил.



Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил також знищили:

2 танка;

13 артилерійських систем;

8 бойових броньованих машин;

6 ворожих автомобілів.

«Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд. В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.