Генштаб ЗСУ: на фронті було 159 боїв, третина – на Покровському напрямку

Від початку цієї доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Найбільше війська РФ атакували на Покровському напрямку, де 49 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.



Дещо меншої інтенсивності бої тривали на Новопавлівському напрямку – тут противник 22 рази атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль.



На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували українські позиції.



Російські війська також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

В оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» повідомили Радіо Свобода, що російські війська на кілька кілометрів просунулися у бік Темирівки на Новопавлівському напрямку, але не закріпились – їх відкинули.

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Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагається створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».



