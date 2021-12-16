Президент Таджикистану призначив свою дочку послом у Великій Британії

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон призначив третю дочку Рухшону послом у Великій Британії. На указ Рахмона від 15 грудня звернула увагу таджицька служба Радіо Свобода.

На посаді посла Рухшона Емомалі змінила Масуда Халіфазода, який звільнений з посади з формулюванням «у звʼязку з переходом на іншу роботу».

Рухшона – одна із семи дочок Рахмона. У 2016 році вона працювала у посольстві Таджикистану в Лондоні. 2017 року її призначили заступницею начальника управління міжнародних організацій МЗС Таджикистану. Вона є авторкою книжки «Основи дипломатичної служби», її презентація відбулася у 2017 році. У цій книжці розповідається про співпрацю Таджикистану з ООН та іншими міжнародними організаціями.

У Емомалі Рахмона сім дочок та двоє синів. Його старший син Рустам Емомалі є головою верхньої палати парламенту Таджикистану та мером Душанбе. Його старша дочка Озода Рахмонова обіймає посаду голови виконавчого апарату президента Таджикистану. Її чоловік Джамоліддін Нуралієв є першим заступником голови Нацбанку Таджикистану.

Інший зять глави Таджикистану, Шамсулло Сохібов, є власником багатопрофільної компанії «Фароз». Хасан Асадуллозода, брат дружини президента Таджикистану, керує «Орієнбанком», найбільшою в країні кредитною установою.

Ще один зять – Ашрафджон Гулов, чоловік пʼятої дочки Емомалі Рахмона Парвіни – був призначений послом Таджикистану в Туреччині. Гулов – син ексміністра енергетики та промисловості Таджикистану Гула Шералі. До цього він працював у Податковому комітеті, Національному банку, посольстві Таджикистану в Бельгії, з 2014 року був генеральним консулом Таджикистану в Росії.