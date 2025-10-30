У Росії до довічного ув’язнення засудили учасника війни, який зґвалтував і вбив 11-річну дівчинку

Свердловський обласний суд засудив до довічного позбавлення волі 41-річного жителя Нижнього Тагілу Володимира Александрова. Згідно з вироком, він зґвалтував і вбив 11-річну дівчинку, а також зґвалтував та незаконно позбавив волі 20-річну дівчину, повідомляє «Медіазона».

За версією слідства, на початку серпня 2024 року Александров заманив до себе в кімнату дівчину. Він зґвалтував її, а потім упродовж чотирьох годин не випускав із кімнати.

30 серпня Александров вчинив такий же злочин щодо 11-річної дівчинки Насті Якіної, яка жила по сусідству. Він умовив дитину зайти до нього в гості, зґвалтував школярку, а потім, щоб приховати сліди злочину, привів її до входу в підвал будинку, зіштовхнув униз, і, стрибнувши за нею, задушив її. Дівчинку шукали кілька днів.

Александрова затримали на початку вересня того ж року в Москві. Місцеве видання E1 називало його учасником війни і писало, що він уже був засуджений за статтями про зґвалтування та про насильницькі дії сексуального характеру. За інформацією видання, з Москви Александров хотів вилетіти до Чечні, щоб там підписати новий контракт.