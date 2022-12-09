Нафта з Росії: 20 танкерів утворили чергу перед Босфором, Туреччина перевіряє документи

До двох десятків зросло 9 грудня число нафтових танкерів, які в Чорному морі чекають дозволу на прохід контрольованої Туреччиною протоки Босфор, щоб прямувати до Середземного моря. Про це повідомило судноплавне агентство Tribeca, яке цитує інформаційна агенція Reuters.

Днем раніше, 8 грудня, морська влада Туреччини заявила, що їй потрібний час для перевірок, і вона продовжить не допускати до своїх вод танкери, які не мають відповідних страхових документів.

Вісім танкерів також чекали на прохід через протоку Дарданелли в Середземне море, порівняно з девʼятьма днем раніше. За даними Tribeca, в цілому 28 танкерів чекають на прохід у південному напрямку.

Країни «Групи семи», Європейського союзу, а також Австралія домовилися заборонити страховим компаніям сприяти експорту російської нафти, якщо її ціна вища за 60 доларів за барель. Рішення має на меті скоротити доходи Москви, що у неї не було можливості фінансувати війну проти України.