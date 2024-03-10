У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» армія РФ втратила «Панцир-С1», відбулося 54 боєзіткнень – Тарнавський

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Таврія» за минулу добу відбулося 54 бойових зіткнень, російська армія втратила самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», повідомив у телеграмі командувач угруповання Олександр Тарнавський.



За його словами, війська РФ також втратили самохідну артилерійську установку «Гіацинт», реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» та два комплекси відеоспостереження «Муром-М».



«За добу загальні втрати ворога склали: в живій силі – 310 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці – 65 одиниць», – повідомили у ЗСУ.

Тарнавський зазначив, що українські захисники й захисниці проводять оборонну операцію та завдають російським військам значних втрат.

На початку березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло про «успішну атаку» російського ракетно-гарматного комплексу «Панцир С-1» у Бєлгородській області РФ. Тоді у ГУР зауважили, що вартість такої військової техніки начебто становить близько 15 мільйонів доларів.

«Панцир-С1» – це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК), який призначений для ближнього прикриття військових об’єктів від засобів повітряного нападу.

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення, найактивніше війська РФ атакували на Новопавлівському напрямку.