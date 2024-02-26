Росія нарощує кількість авіаударів та штурмів на Таврійському напрямку – Тарнавський

Російська армія збільшила кількість штурмів та авіаударів на Таврійському напрямку, а українські війська посилюють лінію оборони під Авдіївкою, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу – 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення — найбільше за останні два тижні). Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе», – повідомив Тарнавський у телеграмі.



Повідомляється, що на Мар’їнському напрямку армія РФ 40 разів намагалася прорвати оборону Збройних сил України, під Авдіївкою – 25, на Запоріжжі – шість.

Українській військові посилюють оборону на Авдіївському напрямку, «щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати якнайбільших втрат», відзначив командувач.

Тарнавський додав, що втрати армії Росії (вбитими і пораненими) за вчора на таврійському напрямку склали 447 осіб, є також втрати у техніці.

«Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, дві артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено склад боєприпасів ворога», – вказано у повідомленні.

Напередодні Тарнавський повідомляв про те, що в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» тривають запеклі бої.

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.