«Черговий прояв страху»: Ташева повідомила про погрози через заяви щодо видворення громадян РФ з Криму

Представниця президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева повідомила, що стала мішенню кібербулінгу після своєї колонки про необхідність видворити з півострова громадян Росії, які приїхали туди незаконно, після деокупації.

«Ранок почався з погроз і спаму. Телеграм канал «Крымский СМЕРШ» опублікував мої особисті дані із закликом для підписників до тероризування мене та моєї родини. Наразі мені надходять купа повідомлень від росіян, кібербулінг не припиняється з самого ранку», – написала Ташева.

Вона вказала на те, що вже не вперше висловлює свою позицію щодо росіян, які прибули до півострова після анексії, порушивши українські кордони.

«Але чогось саме зараз реакція така бурхлива. Я так розумію, окупаційні адміністрації випустили своїх сторожових псів та іншу нечисть. Вони розуміють, що Збройні сили України близько, як близько і звільнення Криму від російського окупанта. Це черговий прояв їх страху», – прокоментувала представниця президента в Криму.

Читайте також: Крим: в одному з селищ російська влада запропонувала розміщувати солдатів РФ у будинках місцевих жителів – Чубаров

Вона попросила своїх підписників поскаржитися на Телеграм-канал, який оприлюднив її особисті дані.

«Зберігаємо спокій та продовжуємо разом йти до перемоги. А окупантам раджу краще витратити час на збирання своїх валіз і виїзд з українського півострову», – додала чиновниця.

У своїй колонці для «Української правди», оприлюдненій напередодні, Таміла Ташева повідомила, що, за різними оцінками, до Криму після окупації Росією в’їхало близько 500 тисяч росіян. Люди без законних підстав для проживання, стверджує вона, матимуть після деокупації залишити півострів добровільно або будуть видворені.