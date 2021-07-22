Українські тенісистки дізналися імена перших суперниць на Олімпіаді

Українські тенісистки дізналися імена перших суперниць на Олімпійських іграх у Токіо, які стартують 23 липня.

Україну на змаганнях з тенісу представлятимуть Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Людмила та Надія Кіченок. Марта Костюк не змогла поїхати в Токіо через травму плеча.

Світоліна, яка на олімпійському турнірі отримала четвертий номер посіву, у першому колі гратиме з німкенею Лаурою Зігемунд (№61). На попередній Олімпіаді, у Ріо-де-Жанейро у 2016 році, Світоліна дійшла до чвертьфіналу.

Ястремська (№46) зіграє свій дебютний матч на Олімпіаді проти канадки Лейли Фернандес (№72).

Світоліна та Ястремська також гратимуть у парних змаганнях: у першому колі їм протистоятиме пара з Франції – Алізе Корне та Фіона Ферро.

Людмила та Надія Кіченок на старті зустрінуться з представницями Індії Санією Мірзою та Анкітою Райн. На минулій Олімпіаді сестри поступилися у першому ж колі.

Жоден з членів чоловічої тенісної збірної України не зміг здобути олімпійську ліцензію.