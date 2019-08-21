Активісти заявляють про повернення до України політв’язня Терновського

Політв’язень Роман Терновський, який був ув’язнений у Росії, повернувся до України – про це повідомляє громадська організація «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля» 21 серпня.

За словами активістів, термін ув’язнення Терновського добіг кінця.

«Політв’язня Романа Терновського звільнили у зв’язку з закінченням незаконного строку ув’язнення. Зараз Роман вже в Україні, у жахливому стані прямує додому у Харківську область. Чоловік взагалі не має грошей та будь-яких інших ресурсів», – йдеться в повідомленні організації.

У серпня 2018 року російський суд засудив Романа Терновського до двох років і трьох місяців колонії за «участь в екстремістській діяльності». Українця звинувачували в причетності до «Правого сектору», участі у волонтерській блокаді Донбасу в лютому 2016 року, «порушенні наявних між Україною та Росією домовленостей про дружбу, співпрацю та партнерство».

При цьому в самому «Правому секторі» стверджували, що Терновський був прихильником організації, проте, за даними її речника Артема Скоропадського, не входив до неї офіційно.

За даними українських відомств, на сьогодні на території Росії і окупованого нею Криму перебувають близько сотні політв’язнів, які є громадянами України. На окупованій частині Донбасу утримують 120 військових і цивільних полонених. Ще 24 українські військові моряки перебувають у російському слідчому ізоляторі «Лефортово».