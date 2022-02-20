Заступник командувача Сил тероборони: без підтримки місцевих бюджетів нам не справитися ніяк

Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що без підтримки місцевих бюджетів підрозділам тероборони «ні справитися ніяк».

«Ми маємо розуміти, що в ті терміни, в які створюються Сили тероборони і взагалі система тероборони і національного спротиву, дуже короткі. І ресурсів на все завжди не вистачає. Тому я не буду говорити цифри, який в нас бюджет на цей рік, звідки і в якій кількості ми беремо ресурси. Я скажу про те, що нас фінансує державний бюджет, ми покладаємося в значній мірі на підтримку місцевих бюджетів, без них нам не справитися ніяк», – сказав Собко.

Він додав, що тероборона отримує допомогу від простих людей, бізнесу та підприємців.

«І ми тільки скеровуємо на цілі в ті місця, де ця допомога дійсно потрібна. По місцевій владі, по місцевих громадах це дійсно дуже важливо. І там, де це є, там є результат. Там вже підрозділи, частини мають свої місця, все обладнано, вони вже приступили до підготовки, набувають свої спроможності. Але, на превеликий жаль, є місця, де не все так добре», – сказав заступник командувача Сил тероборони.

В Україні з 1 січня набрали чинності положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».