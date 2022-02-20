Начальник штабу Сил тероборони пояснив, чому на тренуваннях використовували дерев’яні автомати

Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому людям на тренуваннях видають дерев’яні автомати.

«Я вже частково згадував трішечки раніше про заходи підготовки, які відбуваються в Києві зокрема, що ми залучаємо не тільки резервістів, а й інших громадян. І там ми бачили, саме на цих кадрах, інших громадян, які не є резервістами, якими зброю ми дати не можемо, але вони хочуть отримувати хоча би елементарні знання і вміння. І ми даємо їм цю можливість», – сказав Собко.

За словами заступника командувача Сил тероборони, використання дерев’яних автоматів дозволяє тренуватися, як тримати зброю і яке положення приймати під час стрільби.

«Тобто, це ознака того, що люди будуть чинити спротив», – заявив Собко.

В Україні з 1 січня набрали чинності положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».