Лондон: оголошено довгий список Букерівської премії

Довгий список Букерівської премії-2021 оголосили у Лондоні, до нього увійшли 13 авторів.
На одну з найпрестижніших літературних нагород претендують:
- «Дорога на північ» (A Passage North), Анук Арудпрагасам
- «Друге місце» (Second Place), Руйчел Куск
- «Обіцянка» (The Promise), Деймон Галгут
- «Солодкість води» (The Sweetness of Water), Натан Гарріс
- «Клара і сонце» (Klara and the Sun), Кадзуо Ішігуро
- «Острів» (An Island), Карен Дженнінгс
- «Місто під назвою Спокій» (A Town Called Solace), Мері Лоусон
- «Ніхто не говорить про це» (No One is Talking About This), Патриція Локвуд
- «Щасливчики» (The Fortune Men), Надіфа Мохамед
- «Збентеження» (Bewilderment), Ричард Паверс
- «Китайська кімната» (China Room), Санджив Сагота
- «Велике коло» (Great Sircle), Меггі Шипстед
- «Світло вічне» (Light Perpetual), Френсіс Спаффорд
Короткий список, до якого потраплять шість творів, оголосять 14 вересня, а переможця – 3 листопада.
Ішігуро вже вчетверте претендує на «Букера», у 1989 він отримав премію за роман «Залишок дня».
Загалом у списку лише двоє дебютантів: два дебютанти: Натан Гарріс та Патриція Локвуд.
Минулого року Букерівську премію присудили Дуґласу Стюарту за його дебютний роман «Шаґґі Бейн».
Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії за романи, написані англійською. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів. Переважно її отримують автори з Великої Британії, Ірландії, США та країн Британської співдружності.
Існує також міжнародна Букерівська премія, на яку можуть претендувати твори з усіх куточків світу, перекладені англійською та видані у Сполученому королівстві.
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