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Лондон: оголошено довгий список Букерівської премії

Ішігуро вже вчетверте претендує на «Букера», у 1989 він отримав премію за роман «Залишок дня»

Довгий список Букерівської премії-2021 оголосили у Лондоні, до нього увійшли 13 авторів.

На одну з найпрестижніших літературних нагород претендують:

  • «Дорога на північ» (A Passage North), Анук Арудпрагасам
  • «Друге місце» (Second Place), Руйчел Куск
  • «Обіцянка» (The Promise), Деймон Галгут
  • «Солодкість води» (The Sweetness of Water), Натан Гарріс
  • «Клара і сонце» (Klara and the Sun), Кадзуо Ішігуро
  • «Острів» (An Island), Карен Дженнінгс
  • «Місто під назвою Спокій» (A Town Called Solace), Мері Лоусон
  • «Ніхто не говорить про це» (No One is Talking About This), Патриція Локвуд
  • «Щасливчики» (The Fortune Men), Надіфа Мохамед
  • «Збентеження» (Bewilderment), Ричард Паверс
  • «Китайська кімната» (China Room), Санджив Сагота
  • «Велике коло» (Great Sircle), Меггі Шипстед
  • «Світло вічне» (Light Perpetual), Френсіс Спаффорд

Короткий список, до якого потраплять шість творів, оголосять 14 вересня, а переможця – 3 листопада.

Ішігуро вже вчетверте претендує на «Букера», у 1989 він отримав премію за роман «Залишок дня».

Загалом у списку лише двоє дебютантів: два дебютанти: Натан Гарріс та Патриція Локвуд.

Минулого року Букерівську премію присудили Дуґласу Стюарту за його дебютний роман «Шаґґі Бейн».

Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії за романи, написані англійською. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів. Переважно її отримують автори з Великої Британії, Ірландії, США та країн Британської співдружності.

Існує також міжнародна Букерівська премія, на яку можуть претендувати твори з усіх куточків світу, перекладені англійською та видані у Сполученому королівстві.

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