Лондон: оголошено довгий список Букерівської премії

Довгий список Букерівської премії-2021 оголосили у Лондоні, до нього увійшли 13 авторів.

На одну з найпрестижніших літературних нагород претендують:

«Дорога на північ» (A Passage North), Анук Арудпрагасам

«Друге місце» (Second Place), Руйчел Куск

«Обіцянка» (The Promise), Деймон Галгут

«Солодкість води» (The Sweetness of Water), Натан Гарріс

«Клара і сонце» (Klara and the Sun), Кадзуо Ішігуро

«Острів» (An Island), Карен Дженнінгс

«Місто під назвою Спокій» (A Town Called Solace), Мері Лоусон

«Ніхто не говорить про це» (No One is Talking About This), Патриція Локвуд

«Щасливчики» (The Fortune Men), Надіфа Мохамед

«Збентеження» (Bewilderment), Ричард Паверс

«Китайська кімната» (China Room), Санджив Сагота

«Велике коло» (Great Sircle), Меггі Шипстед

«Світло вічне» (Light Perpetual), Френсіс Спаффорд

Короткий список, до якого потраплять шість творів, оголосять 14 вересня, а переможця – 3 листопада.

Ішігуро вже вчетверте претендує на «Букера», у 1989 він отримав премію за роман «Залишок дня».

Загалом у списку лише двоє дебютантів: два дебютанти: Натан Гарріс та Патриція Локвуд.

Минулого року Букерівську премію присудили Дуґласу Стюарту за його дебютний роман «Шаґґі Бейн».

Букерівська премія – престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії за романи, написані англійською. Премія заснована 1968 року. Її розмір – 50 тисяч фунтів стерлінгів. Переважно її отримують автори з Великої Британії, Ірландії, США та країн Британської співдружності.

Існує також міжнародна Букерівська премія, на яку можуть претендувати твори з усіх куточків світу, перекладені англійською та видані у Сполученому королівстві.