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У Швейцарії померла відома американська співачка Тіна Тернер

Тіну Тернер називали «королевою рок-н-ролу» (фото архівне)

Відома американська співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років у Швейцарії, громадянство якої мала. Як повідомляють західні агенції з посиланням на менеджера співачки, померла вона у своєму будинку поблизу Цюриха після тривалої хвороби.

Тернер, яку називали «королевою рок-н-ролу», почала кар’єру у 1950-х роках. Вона здобула вісім премій «Греммі», за свою творчість вписана до «Зали слави рок-н-ролу». Її виконанню належать світові хіти What’s Love Got to Do with It, Typical Male, The Best, Private Dancer та інші.

Журнал Rolling Stone свого часу назвав її однією із найвидатніших співачок сучасності.

У 2013 році Тіна Тернер стала громадянкою Швейцарії і підписала відмову від американського громадянства в посольстві США у Берні.

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