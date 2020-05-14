ТКГ провела перше засідання з участю оновленої української делегації

Тристороння контактна група провела перше засідання з участю оновленої української делегації у режимі відеоконференції. Про це повідомили у Офісі президента України.

«Перше, на чому Україна наголосила у форматі Тристоронньої контактної групи, у складі якої – Україна, Росія та ОБСЄ, – це важливість виконання домовленостей лідерів «нормандської четвірки», досягнутих під час саміту в Парижі. Особливо наголошувалося на необхідності виконання безпекових вимог, зокрема щодо дотримання сталого режиму тиші. У зв'язку з цим українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання профільної групи, оскільки безпекові питання є одними з ключових. У межах роботи безпекової групи Україна підтримала СММ ОБСЄ та вкотре наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема на тимчасово окупованих територіях», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в ОПУ, Україна повністю підтримує реалізацію мандату СММ ОбСЄ й «Червоного хреста» і сприяє цьому.

«В гуманітарній групі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб та списків зниклих безвісти. Українська сторона наполягла на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх», визначеному в межах «нормандської» зустрічі 9 грудня 2019 року», – повідомили в ОПУ.

Зазначається також, що українська сторона вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО у Конституції та наполягає на тому, що місцеві вибори мають бути проведені з дотриманням усіх вимог, зокрема, відновлення контролю України над східними кордонами.

5 травня президент України Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації у Тимчасовій контактній групі, яка засідає у Мінську.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.