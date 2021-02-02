Британський ветеран, який зібрав мільйони фунтів для лікарів під час пандемії, помер від COVID-19

100-річний британський ветеран, сер Томас Мур, який зібрав під час пандемії мільйони фунтів на допомогу Національній системі охорони здоров’я, помер у лікарні від COVID-19. Як повідомляє ВВС, про це розповіла його дочка Ханна Інґрем-Мур.

За її словами, Мур лікувався від пневмонії протягом останніх кількох тижнів, а минулого тижня отримав позитивний результат тесту на COVID-19. У неділю його госпіталізували через проблеми з диханням.

Ветеран Другої світової війни Том Мур став національним героєм Британії після того, як він зібрав рекордні 39 мільйонів фунтів, пройшовши 100 кіл у своєму саду у квітні напередодні свого сотого дня народження. Спочатку він планував зібрати близько тисячі фунтів, але гроші Муру перерахували понад півтора мільйона його прихильників. Королева Єлизавета ІІ посвятила його у лицарі у липні минулого року.

Ханна Інґрем-Мур зазначила, що в останні дні поряд з ним були його рідні.

«Ми годинами розмовляли з ним, згадуючи наше дитинство і нашу чудову матір. Ми разом сміялися і плакали. Останній рік життя нашого батька був ніяким іншим, як чудовим. Він помолодшав і відчув те, про що тільки і мріяв. Хоча він був у багатьох серцях протягом короткого часу, він був неймовірним батьком і дідом, і він назавжди залишиться живим в наших серцях», – написала дочка Мура.

У вересні минулого року стало відомо, що про життя сера Томаса Мура знімуть фільм. Права на стрічку про Мура придбали місцеві компанії Fred Films та Powder Keg Pictures.

Як повідомляла ВВС, фільм зосередиться на стосунках Мура з молодшими членами його сім’ї, до якої він переїхав після смерті дружини Памели. Пара була одружена протягом 40 років. Також стрічка розповість про військову кар’єру Мура та «покаже, як жахи війни вплинули на його життя та надихнули продовжувати ходити, незважаючи на те, що він витримав довгу битву з раком шкіри та переломом стегна».