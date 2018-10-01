Суд у Києві прийняв позов до Порошенка з приводу надання Україні томосу

Окружний адміністративний суд Києва прийняв позов громадської організації «Неурядова організація верховенство права» до президента України Петра Порошенка з приводу надання українській церкві томосу, повідомляє прес-служба суду.

«Позивач просить суд встановити відсутність компетенції (повноважень) глави держави втручатися у діяльність церкви та релігійних організацій, зокрема, шляхом підписання та направлення звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні, яке в подальшому було підтримано Верховною Радою України відповідною постановою», – йдеться у повідомленні.

Суд відкрив провадження у даній справі. Підготовче засідання призначили на 13 листопада.

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19 квітня Верховна Рада України проголосувала за постанову щодо звернення про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні до Вселенського патріарха Варфоломія. Через кілька днів президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

31 серпня предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило відвідав Стамбул та зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломеєм.

Як стверджував речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря, представнику російського православ’я не вдалося переконати Вселенського патріарха не надавати томос про автокефалію Українській православній церкві.

7 вересня Вселенський патріархат призначив двох екзархів у Києві у межах підготовки до надання автокефалії українській православній церкві.