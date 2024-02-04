Сили РФ атакували житлову забудову Торецька, є загиблий та поранені – ОВА

Російські військові 4 лютого атакували місто Торецьк, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація (ОВА).

За даними відомства, щонайменше одна людина загинула і 2 було поранено внаслідок обстрілу Торецька на Донеччині 4 лютого.

«Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у житлову забудову. Поранені доставлені до найближчої лікарні для надання медичної допомоги», – уточнили в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.