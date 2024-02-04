Евакуація з Донеччини: поїзди рухатимуться за новим графіком

З 4 лютого евакуація з Донеччини до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом 1 раз на 8 днів по парних числах, йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними відомства, евакуйованим передбачені такі соціальні гарантії:

безплатне житло у місцях компактного проживання в Житомирській області;

виплата допомоги на проживання ВПО;

гуманітарна, психологічна та медична допомога.

У Мінреінтеграції кажуть, що для евакуації люди мають залишити заявку за телефонами: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю варто телефонувати за номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Потім необхідно дістатися до місця збору (про це повідомляють під час запису), звідки буде безплатне підвезення до евакуаційного поїзда в Покровську, уточнили у відомстві.

Раніше, 29 січня, на Донеччині оголосили примусову евакуацію людей із сіл Мар’їнської та Очеретинської громад.

16 січня через безпекову ситуацію влада Харківщини також запровадила обов’язкову евакуацію населення ще з двох громад Куп’янського району – Кіндрашівської і Курилівської громад.



Місцева влада обіцяла, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

У серпні минулого року через посилення обстрілів у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонували виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Донецької області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.