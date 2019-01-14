Водопостачання в Торецьку на Донеччині відновлять 15 січня – ВЦА

У Торецьку на Донеччині 15 січня відновлять водопостачання, повідомила військово-цивільна адміністрація міста.

«Сьогодні бригада Часовоярського підрозділу КП «Вода Донбасу» в супроводі групи розмінування та ОБСЄ завершила відновлювальні роботи водогону Горлівка – Торецьк. Наразі всі пошкодження усунені. Уже сьогодні буде розпочато наповнення водогону після чого вода буде подаватися в місто», – заявили у ВЦА.

Прорив водогону «Горлівка – Торецьк» стався 12 січня. У місті оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність водопостачання.