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14 Січень 2019, Київ 23:03
Новини | Події

Водопостачання в Торецьку на Донеччині відновлять 15 січня – ВЦА

Люди в Торецьку на Донеччині, 14 січня 2018 року

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У Торецьку на Донеччині 15 січня відновлять водопостачання, повідомила військово-цивільна адміністрація міста.

«Сьогодні бригада Часовоярського підрозділу КП «Вода Донбасу» в супроводі групи розмінування та ОБСЄ завершила відновлювальні роботи водогону Горлівка – Торецьк. Наразі всі пошкодження усунені. Уже сьогодні буде розпочато наповнення водогону після чого вода буде подаватися в місто», – заявили у ВЦА.

Прорив водогону «Горлівка – Торецьк» стався 12 січня. У місті оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність водопостачання.

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