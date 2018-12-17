У 2018 році понад 200 українців постраждали від торгівлі людьми – поліція

У перші 11 місяців 2018 року щонайменше 223 українці постраждали від торгівлі людьми, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін. Серед них – 135 жінок і 18 дітей.

«Загалом поліцейські виявили 276 кримінальних правопорушень (у 2017 році – 321 факт), передбачені статтею 149 Кримінального кодексу України («торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»). У 173 кримінальних провадженнях за цією статтею 109 зловмисникам повідомлено підозри. З них 47 перебувають під вартою», – сказав Аброськін.

Він зазначив, що найбільш вразливими до торгівлі людьми є жінки віком 18-30 років, діти 13-18 років і чоловіки 25-35 років.

За даними Міжнародної організації з міграції, в Україні за 20 років жертвами торгівлі людьми стали майже 15 тисяч осіб.