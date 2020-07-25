Шахраям, які під виглядом працівників ОПУ вимагали хабарі за керівні посади, повідомили про підозру – поліція

Слідчі Національної поліції України повідомили зловмисникам про підозру у заволодінні 250 тисячами доларів США за призначення на керівні посади, повідомили в НПУ.

Чотирьом учасникам групи інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою), ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (незакінчений замах на шахрайство в особливо великому розмірі, вчинений організованою групою), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, вчиненого організованою групою) Кримінального кодексу України, мовиться в повідомленні Управління комунікації за матеріалами Головного слідчого управління Нацполіції.

Учасники групи були викриті правоохоронцями в серпні 2019 року у протиправному заволодінні коштами в особливо великих розмірах за нібито призначення громадян на керівні посади до органів державної влади України. Під час досудового розслідування встановлено, що в Києві учасники організованої групи видавали себе за представників Офісу президента України і підшукували громадян, які хотіли влаштуватися на керівні посади до органів державної влади України і на державні підприємства. Від них підозрювані отримували гроші в особливо великих розмірах за сприяння в такому призначенні, нагадали в поліції.

Встановлено, що зловмисники діяли в період з липня по серпень 2019 року. Затримали учасників групи одразу після передачі частини суми – 250 тисяч доларів США – поблизу Офісу президента України.

Як повідомляло 31 серпня 2019-го Державне бюро розслідувань, «слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, спільно з Військовою прокуратурою викрили групу осіб, які вимагали 570 тисяч доларів США від колишнього співробітника державної компанії «Укрспецекспорт» за сприяння в його призначенні на керівну посаду в державний концерн «Укроборонпром».

Пресслужба ДБР повідомляла тоді, що чотирьох підозрюваних, які видавали себе за довірених осіб президента України, які перебувають на керівних посадах в Офісі президента, затримали в Києві під час передачі їм частини хабаря в розмірі 250 тисяч доларів. Передача відбувалася в одному з офісів на Банковій вулиці – навпроти будівлі Офісу президента.

30 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив головою державного концерну «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса, ексміністра економічного розвитку України в уряді Арсенія Яценюка.

Інший схожий скандал спалахнув наприкінці березня 2020 року: тоді народний депутат Гео Лерос (фракція «Слуга народу») оприлюднив відеозаписи, на яких Денис Єрмак, брат голови Офісу президента Андрія Єрмака (останній фактично підтвердив, що на записах дійсно його брат), проводить проводить кілька розмов на теми, що сприймаються як можлива торгівля державними посадами. У перебігу цих розмов обговорюється, зокрема, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподілятиметься отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови Офісу президента. Ці записи датовані вже серпнем-жовтнем 2019 року.

Програма журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») отримала від народного депутата копію записів на день раніше і встановила особи ключових фігурантів записів, а також особу того, хто записував розмови. На записах, які є в розпорядженні «Схем», немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку. Водночас помічник Єрмака і автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови Офісу президента.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тоді почала кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів. Обидва брати Єрмаки заперечують, що чинили будь-які корупційні дії.

14 липня Служба безпеки України повідомила, що затримала двох громадян, які обіцяли неназваному комерсантові за 100 тисяч доларів США «вирішити» питання повернення майна через зв’язки у правоохоронних органах, і серед затриманих – і ймовірний автор «плівок Єрмака», який раніше фігурував у записах, на яких нібито обговорювалось призначення окремих осіб на високі державні посади. Імені затриманого ймовірного автора записів не назвали.

«Схеми» з’ясували, що помічника Єрмака звати Сергій Зіновійович Шумський. Він родом із Червонограда, вони з Денисом Єрмаком разом отримували відзнаку 5-ї роти «Донецьк» полку «Дніпро-1» у 2016-му. Денис Єрмак і Сергій Шумський – співзасновники громадської організації «Українське бюро національного розвитку».

Журналістам також вдалося встановити особу, яка здійснювала запис. Його звати Дмитро Олександрович Штанько. Йому 39 років, і він родом із Харкова. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. На записах чоловік бере активну участь в організації співбесід і пропонує кандидатів Сергієві Шумському, який згодом складає графік їхнього прийому в Дениса Єрмака, мовиться в розслідуванні «Схем».