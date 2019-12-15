Трамп планує скоротити військовий контингент в Афганістані на третину – CNN

Сполучені Штати можуть на третину скоротити кількість своїх військових, розміщених в Афганістані, повідомляє американський канал CNN із посиланням на свої джерела.

За даними каналу, президент США Дональд Трамп розглядає можливе скорочення присутніх в Афганістані військ на 4 тисячі людей. Канал припускає, що Білий дім оголосить про це рішення вже на наступному тижні, хоча офіційних підтверджень цим даним немає.

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Наразі в Афганістані, де з 2001 року триває війна з екстремістським угрупованням «Талібан», розміщені 12-13 тисяч військових США.

У серпні 2019 року Трамп заявив, що хоче знизити кількість солдатів у Афганістані до близько 8 600 осіб.

13 грудня Білий дім анонсував, що адміністрація Трампа незабаром презентує нову стратегію щодо Центральної Азії.

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Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.