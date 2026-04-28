Трамп: Іран хоче, щоб США відкрили Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран звернувся до США з проханням відкрити Ормузьку протоку.



У дописі в своїй мережі TruthSocial Трамп зазначив, що Іран «повідомив нас, що перебуває в «стані колапсу»» і хоче, щоб США відкрили протоку «якнайшвидше».



Іран обмежив транзит комерційних суден через протоку, тоді як США запровадили морську блокаду всіх суден, що входять до іранських портів або виходять з них. Це призвело до різкого скорочення трафіку та постійних перебоїв у світових потоках нафти.

Трамп заявив, що Іран хоче відкриття протоки, «поки вони намагаються розібратися зі своєю ситуацією з керівництвом», хоча залишається незрозумілим, про що саме він мав на увазі.

Після того, як верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї був убитий під час американсько-ізраїльського удару, його сина Моджтабу Хаменеї, як повідомляється, було призначено на цю посаду, хоча він ще не з’являвся на публіці, і є припущення, що він також отримав поранення під час авіаударів.



В Ірані існують розбіжності між різними політичними групами щодо того, чи вести переговори зі США.



Трамп раніше заявляв, що Іран хоче відкриття Ормузької протоки. У дописі в TruthSocial від 22 квітня Трамп зазначив, що Іран хоче негайного відкриття протоки, оскільки країна «фінансово руйнується».

Блокування Іраном Ормузької протоки – важливого водного шляху, через який зазвичай проходить п’ята частина світової торгівлі нафтою – призвело до зростання цін на енергоносії і підірвало довіру до морських перевезень.



