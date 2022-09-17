Британська прем’єрка Трасс зустрінеться з Байденом 21 вересня

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс проведе повну двосторонню зустріч із Джо Байденом на Генеральній Асамблеї ООН у середу, а не зустрічатиметься з президентом США на Даунінг-стріт у неділю, повідомляє агенція Reuters.

Лідери з усього світу, включаючи Байдена, летять до Лондона перед державними похоронами королеви Єлизавети, які заплановані на 18 вересня.

Деякі іноземні лідери планують провести зустрічі з Трасс, яка на початку цього місяця змінила Бориса Джонсона на посаді прем’єр-міністра Великобританії.

6 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з новою прем’єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс, під час якої запросив її відвідати Україну.