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26 Липень 2019, Київ 09:15
Новини | Міжнародні

Трамп закликає владу Швеції звільнити репера A$AP Rocky

Звільніть A$AP Rocky. Ми робимо дуже багато для Швеції, однак це не працює в іншу сторону

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Президент США Дональд Трамп закликає владу Швеції звільнити американського репера Ракіма Майерса, відомого як A$AP Rocky.

«Дуже розчарований в прем’єр-міністрі Стефані Левені через те, що він не може діяти… Я дивився записи із A$AP Rocky. Його переслідували хулігани», – написав Трамп у Twitter 25 липня.

Він закликав владу Швеції поводитися з американцями чесно.

«Звільніть A$AP Rocky. Ми робимо дуже багато для Швеції, однак це не працює в іншу сторону. Швеція має зосередитися на справжньому криміналі», – додав Трамп.

Майерса заарештували 3 липня разом із трьома іншими людьми після бійки в Стокгольмі, яка відбулася 30 червня. Репер стверджує, що захищався від чоловіків, які переслідували його впродовж кількох кварталів. Музиканту загрожує до двох років позбавлення волі.

Трамп закликав звільнити Майерса під заставу, хоча у Швеції не існує такого запобіжного заходу. Прем’єр Стефан Лефен заявив, що не братиме участі в справі.

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