Трамп хоче розслідування проти своїх опонентів, які «чинили зло»

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував роботу спецпрокурора Роберта Мюллера і пообіцяв розслідування проти політичних ворогів, імен яких він не назвав, але які, за його словами, роблять «злі» і «зрадницькі речі».

«Є багато людей, які чинили дуже, дуже злі речі, я б навіть сказав зрадницькі речі проти нашої країни… На цих людей обов’язково звернуть увагу», – заявив Трамп у Білому домі 25 березня. При цьому він не навів конкретних імен чи вчинків цих людей.

Сенатор Ліндсі Грем, республіканець, голова юридичного комітету Сенату і соратник Трамп, заявив, що він попросить міністра юстиції Вільяма Барра призначити спеціального прокурора, щоб перевірити, чи робили представники правоохоронних органів США помилки у своєму розслідуванні.

Натомість представники Демократичної партії закликають оприлюднити повне розслідування спецпрокурора Мюллера щодо ймовірного російського втручання у вибори в США 2016 року.

Голови шести комітетів Палати представників, де більшість мають демократи, 25 березня закликали Барра оприлюднити в Конгресі повний звіт Мюллера до 2 квітня.

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Міністерство юстиції не повідомило, чи має намір задовольнити прохання демократів, але міністр Барр заявив, що буде якомога прозорішим у цьому питанні.

Міністр юстиції США Вільям Барр 24 березня поінформував законодавців у спеціально направленому ним листі, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера стосовно підозр про втручання Росії у президентські вибори 2016 року в США не виявило фактів порушення закону президентом Дональдом Трампом. Разом із тим у листі йдеться про те, що цей висновок не «реабілітовує» президента.

Міністр юстиції США витратив два дні, щоб викласти підсумок 22-місячного розслідування спеціального прокурора щодо того, чи виборчий штаб президента Дональда Трампа вступав у змову з Росією під час виборів 2016 року.

Президент США Дональд Трамп назвав цей звіт «повним виправданням».