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09 Липень 2019, Київ 08:14
Новини | Міжнародні

США: комітет розвідки допитає колишнього бізнес-партнера Трампа про зв’язки з Росією

Комітет розвідки допитає ексбізнес-партнера Трампа про проєкт Trump Tower у Москві

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Комітет розвідки Палати представників США 9 липня допитає колишнього бізнес-партнера американського президента Дональда Трампа Фелікса Сейтера, який брав участь у переговорах про будівництво Trump Tower у столиці Росії Москві.

Народжений у Радянському Союзі Сейтер отримав повістку після того, як у червні не прийшов на допит, пославшись на хворобу. Цього разу девелопер нерухомості заявив про наміри прибути на засідання комітету розвідки у Вашингтоні.

Допит має розпочатися о 9:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом). Він відбудеться за зачиненими дверима.

Сейтер та колишній адвокат нинішнього президента США Майкл Коен працювали від імені Трампа над потенційним проєктом Trump Tower у Москві під час президентської виборчої кампанії 2016 року.

У листопаді 2018 року Майкл Коен визнав, що дав Конгресу неправдиві свідчення щодо бізнес-планів свого колишнього клієнта. За словами Коена, перемови про будівництво Trump Tower у Росії тривали ще в серпні 2017 року, тоді як спочатку він свідчив, що угоду було припинено 2016-го.

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