Трамп планує видати указ про дотримання професійних стандартів поліцією

Президент США Дональд Трамп заявив, що видасть розпорядження про необхідність дотримання професійних стандартів поліцією при застосуванні сили на тлі протестів проти расизму, що спалахнули в країні після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією.

Виступаючи під час зустрічі з релігійними лідерами, правоохоронцями та підприємцями в техаському Далласі 11 червня, Трамп відкинув заяви протестувальників про поліцейський расизм, заявивши, що в цьому винні лише «кілька паршивих овець», і що несправедливо називати всіх поліцейських нетерпимими.

«Нам треба працювати разом, щоб протистояти упередженості й нетерпимості там, де вони проявляються, – сказав Трамп. – Але ми не матимемо прогресу і не залікуємо рани, помилково позначивши расистами десятки мільйонів порядних американців».

Заклик до встановлення національного стандарту використання сили став першою конкретною пропозицією Трампа щодо реформи поліції у відповідь на масштабні протести після смерті Флойда в Міннеаполісі.

Проте подробиць свого рішення, яке ще має бути формалізоване, він не навів.

Трамп, який знову балотується у президенти в листопаді, також заявив, що його адміністрація буде сприяти економічному розвитку в громадах меншин, протистояти нерівності в охороні здоров’я, вкладаючи «значні суми» в медичні заклади, що обслуговують меншини, та покращувати варіанти вибору школи.

Водночас він розкритикував протестувальників у Сіетлі, які створили імпровізований табір, а також міського голову і губернатора, обоє демократи.

«Заберіть зараз же своє місто. Якщо ви цього не зробите, зроблю я», – написав Трамп у твітері.

Мер Сіетла Дженні Даркан попередила, що будь-який крок Трампа до використання військових був би незаконним. «Повертайтеся у бункер», – відповіла вона.

25 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести в США та світі.

Поліцію викликав власник магазину, який заявив, що Флойд розплатився фальшивою банкнотою.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

9 червня відбувся похорон Джорджа Флойда.