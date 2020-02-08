Трамп усунув із посад двох урядовців, які свідчили проти нього у справі про імпічмент

Двоє високопосадовців Сполучених Штатів, які дали свідчення проти президента Дональда Трампа у справі про імпічмент, втратили свої посади після того, як Сенат його виправдав.

Підполковник армії США українського походження, нагороджений медаллю «Пурпурове серце» за службу в Іраку, Александр Віндман, який свідчив про телефонну розмову між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, 7 лютого був звільнений з посади експерта з колишніх республік СРСР в Раді національної безпеки.

Адвокат Віндмана Девід Прессман повідомив, що його клієнта звільнили та «випровадили з Білого дому, де він сумлінно служив своїй країні та своєму президенту».

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«Правда коштувала Александру Віндману його роботи, кар’єри та приватності. Він служив своїй країні, навіть коли це було пов’язано з небезпекою та особистим ризиком. І за це найбільш могутня людина у світі, підтримувана людьми, готовими мовчати, йти на компроміси та бути співучасниками, вирішила шукати помсти», – сказав Прессман.

У Білому домі не відповіли на звинувачення адвоката. Проте ще до них Трамп заявив журналістам, що «не задоволений» Віндманом.

Крім того, представник Віндмана Майкл Волков повідомив, що брат-близнюк підполковника Євген Віндман, який працював юристом у Раді національної безпеки, також звільнений.

Речник Збройних сил США повідомив, що обидва офіцери знову приєдналися до армії, проте не повідомив деталей. У пресслужбі Ради національної безпеки ситуацію не коментували, а член Палати представників, демократ Еліот Енґел назвав звільнення Віндмана «ганебним».

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«Президент вважає, що єдина вірність, яка важить – це вірність йому особисто», – прокоментував він.

Тим часом головний донор інавгураційного комітету Трампа Ґордон Сондланд повідомив про плани Трампа відкликати його з посади посла США у Євросоюзі.​

«Мені повідомили, що президент має намір негайно відкликати мене щ посади Посла Сполучених Штатів у Європейському Союзі», – йдеться в заяві Сондланда.

Водночас від подякував Трампу та державному секретарю Майк Помпео за його «постійну підтримку».

«Я пишаюся нашими досягненнями. Наша робота тут була видатною подією в моїй кар’єрі», – сказав урядовець.

Трамп публічно атакував Віндмана та дистанціювався від Сондланда після їхніх виступів. Речниця Трампа Стефані Ґрішем 6 лютого заявила, що президент оцінить те, «як жахливо до нього ставилися».

«Можливо, людям доведеться за це заплатити», – зазначила Ґрішем.

Обидва урядовці на вимогу Палати представників Конгресу давали свідчення, які суперечили заяві президента, нібито він не вдавався до жодних порушень у відносинах із Україною. Саме підозра в тому, що Трамп тиснув на Київ, аби забезпечити своє переобрання на виборах 2020 року, стала ключовим аргументом Демократичної партії на користь імпічменту Трампа.

Трампа звинувачували в зловживанні повноваженнями і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Сенат проголосував за виправдання президента США в співвідношенні 52:48 за першою статтею імпічменту і 53:47 – по другій.

Попри таке рішення, спікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі заявила, що Трамп «підданий імпічменту назавжди» і «ніколи не позбудеться цього шраму».

Трамп став третім президентом в історії США, підданим імпічменту – і третім, виправданим у Сенаті.