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08 лютого 2020, Київ 13:19
Новини | Міжнародні

Трамп усунув із посад двох урядовців, які свідчили проти нього у справі про імпічмент

Серед звільнених за свідчення проти Трампа – підполковник Збройних Сил США українського походження Александр Віндман

Двоє високопосадовців Сполучених Штатів, які дали свідчення проти президента Дональда Трампа у справі про імпічмент, втратили свої посади після того, як Сенат його виправдав.

Підполковник армії США українського походження, нагороджений медаллю «Пурпурове серце» за службу в Іраку, Александр Віндман, який свідчив про телефонну розмову між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, 7 лютого був звільнений з посади експерта з колишніх республік СРСР в Раді національної безпеки.

Адвокат Віндмана Девід Прессман повідомив, що його клієнта звільнили та «випровадили з Білого дому, де він сумлінно служив своїй країні та своєму президенту».

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«Правда коштувала Александру Віндману його роботи, кар’єри та приватності. Він служив своїй країні, навіть коли це було пов’язано з небезпекою та особистим ризиком. І за це найбільш могутня людина у світі, підтримувана людьми, готовими мовчати, йти на компроміси та бути співучасниками, вирішила шукати помсти», – сказав Прессман.

У Білому домі не відповіли на звинувачення адвоката. Проте ще до них Трамп заявив журналістам, що «не задоволений» Віндманом.

Крім того, представник Віндмана Майкл Волков повідомив, що брат-близнюк підполковника Євген Віндман, який працював юристом у Раді національної безпеки, також звільнений.

Речник Збройних сил США повідомив, що обидва офіцери знову приєдналися до армії, проте не повідомив деталей. У пресслужбі Ради національної безпеки ситуацію не коментували, а член Палати представників, демократ Еліот Енґел назвав звільнення Віндмана «ганебним».

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«Президент вважає, що єдина вірність, яка важить – це вірність йому особисто», – прокоментував він.

Тим часом головний донор інавгураційного комітету Трампа Ґордон Сондланд повідомив про плани Трампа відкликати його з посади посла США у Євросоюзі.

«Мені повідомили, що президент має намір негайно відкликати мене щ посади Посла Сполучених Штатів у Європейському Союзі», – йдеться в заяві Сондланда.

Водночас від подякував Трампу та державному секретарю Майк Помпео за його «постійну підтримку».

«Я пишаюся нашими досягненнями. Наша робота тут була видатною подією в моїй кар’єрі», – сказав урядовець.

Трамп публічно атакував Віндмана та дистанціювався від Сондланда після їхніх виступів. Речниця Трампа Стефані Ґрішем 6 лютого заявила, що президент оцінить те, «як жахливо до нього ставилися».

«Можливо, людям доведеться за це заплатити», – зазначила Ґрішем.

Обидва урядовці на вимогу Палати представників Конгресу давали свідчення, які суперечили заяві президента, нібито він не вдавався до жодних порушень у відносинах із Україною. Саме підозра в тому, що Трамп тиснув на Київ, аби забезпечити своє переобрання на виборах 2020 року, стала ключовим аргументом Демократичної партії на користь імпічменту Трампа.

Трамп відмовився потиснути руку Пелосі, вона розірвала текст його промови – відео
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Трамп відмовився потиснути руку Пелосі, вона розірвала текст його промови – відео

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Трампа звинувачували в зловживанні повноваженнями і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Сенат проголосував за виправдання президента США в співвідношенні 52:48 за першою статтею імпічменту і 53:47 – по другій.

Попри таке рішення, спікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі заявила, що Трамп «підданий імпічменту назавжди» і «ніколи не позбудеться цього шраму».

Трамп став третім президентом в історії США, підданим імпічменту – і третім, виправданим у Сенаті.

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