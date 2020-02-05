Трамп заявив про «повернення» США під час звернення до Конгресу

Президент Дональд Трамп 4 лютого під час свого третього щорічного звернення до обох палат Конгресу Сполучених Штатів заявив, що за часи його правління економіка США досягла значних успіхів. Також він додав, що буде відстоювати питання соціальних і медичних пільг, а наприкінці року він знову планує стати президентом.

Дональд Трамп, який балотувався у 2016 році з передвиборчим гаслом «Зробімо Америку знову великою», заявив Конгресові, що завдяки його правлінню відбулося «повернення країни».

«Кількість робочих місць збільшується, доходи зростають, рівень бідності падає, злочинність знижується, довіра зростає, а наша країна процвітає і знову є дуже шанованою», – сказав він, перш ніж перейти до статистики заробітної платні, трудової зайнятості й фондового ринку.

Трамп сказав, що він виконав свою передвиборчу обіцянку, адже він змінив Північноамериканську угоду про вільну торгівлю, яка, за його твердженням, призвела до втрати кожного четвертого робочого місця в Сполучених Штатах. Минулого тижня Трамп підписав нову торговельну угоду з Канадою і Мексикою.

«Це перша велика торговельна угода за багато років, яка отримала сильну підтримку американських профспілок», – сказав він, заявивши, що це створить майже 100 тисяч нових робочих місць в автомобільній промисловості.

Але агентство Associated Press вважає, що президент перебільшує. Комісія з міжнародної торгівлі США розглянула угоду з Канадою та Мексикою. За оцінками її звіту, угода додасть лише 28 тисяч робочих місць в автомобільній промисловості через шість років після її реалізації.

Окремо урядові посадовці відзначають, що, на їхню думку, кількість робочих місць у цій сфері збільшиться на 76 тисяч. Але це все одно не 100 тисяч робочих місць, про які твердить Трамп, мовиться у статті агентства.

Трамп говорив про економіку протягом перші 20 хвилин свого виступу, перш ніж перейти до питання охорони здоров’я і нелегальної імміграції – двох інших ключових тем своєї промови.

Процес щодо імпічменту

Звернення цього року прозвучало на тлі процесу в Конгресі у справі про імпічмент республіканця Трампа, пов’язаній із Україною. Процес загострив ситуацію, яка ще до цього розділила не лише Конгрес, але й країну за партійною належністю.

У грудні 2019 року Палата представників, яку контролює Демократична партія, проголосувала за дві статті імпічменту проти Трампа, який є республіканцем.

Очікується, що пізніше 5 лютого Сенат, підконтрольний Республіканській партії, звільнить президента Трампа від усіх обвинувачень.

Напругу між представниками й прихильниками партій можна було відчути ще до того, як Трамп почав свій виступ.

Передавши примірники свого виступу віце-президентові Майку Пенсові і спікерові Палати представників, демократці Ненсі Пелосі, які стояли позаду нього, Трамп швидко відвернувся. Він не помітив або ж просто проігнорував спробу Пелосі потиснути йому руку. Після виступу Пелосі розірвала папери, які, ймовірно, були промовою Трампа, яку він їй передав, коли піднімався на трибуну.

У вересні 2019 року Пелосі схвалила початок розслідування в Палаті представників у справі щодо імпічменту Трампа. Як повідомляють, вони не спілкуються один з одним із жовтня.

У своєму виступі Трамп не згадав про процес щодо імпічменту, яким значну частину часу займався Конгрес протягом останніх пів року. Він також мало говорив про зовнішню політику.

Демократи сиділи з кам’яними обличчями під час промови, деякі з них хитали головою, засвідчуючи сумніви в правдивості заяв Трампа. Республіканці ж скандували «ще чотири роки» й постійно аплодували.

Переобрання

Трамп сподівається на переобрання цього року, і його звернення нагадувало його численні передвиборчі виступи по всій країні, у яких він акцентував увагу на економічному зростанні й боротьбі з нелегальною імміграцією.

У США зі штату Айова 3 лютого почалися також передвиборчі перегони серед претендентів від Демократичної партії, які мають обрати кандидата, що зустрінеться з Трампом на виборах 3 листопада.

Рейтинг схвалення роботи Трампа становив 49%, згідно з опитуванням, яке опублікував американський інститут громадської думки Gallup іще до його виступу. Це найвищий рейтинг із моменту його обрання на посаду президента в 2017 році.

Проте його діяльність схвалює лише 7% демократів у порівнянні з 94% республіканців. Це найбільший розрив, який коли-небудь реєстрував Gallup щодо чинного президента. Це підкреслює різку розбіжність між членами партій в країні.

Нелегальна імміграція

Трамп, чия антиімміграційна програма допомогла йому перемогти в 2016 році, використав свою промову, щоб похвалитися успіхами своєї адміністрації в арешті нелегальних іммігрантів і запобіганню їхнього в’їзду в країну.

Моя адміністрація поклала край принципові «злови і відпусти»

«До того, як я вступив на посаду, якщо ви незаконно переходили наш південний кордон і вас заарештовували, то потім вас просто відпускали, – сказав Трамп. – Моя адміністрація поклала край принципові «злови і відпусти». Якщо ви приїжджаєте незаконно, ви будете негайно депортовані».

Президент також додав, що стіна, яку будують уздовж кордону США з Мексикою, досягне довжини 800 кілометрів на початок наступного року.

Трамп у промові накинувся на політиків, які не дали Імміграційній і митній службі США (ICE) депортувати іммігрантів, які не мали документів.

Проте, пише Associated Press, попри заяви Трампа, за попередніх адміністрацій США нелегалів-мексиканців або повертали назад відразу, або тримали в депортаційних центрах до моменту депортації. До США допускали лише декого з мігрантів із інших країн в очікуванні на розгляд їхніх імміграційних справ.

Що ж до тверджень про «кінець принципу «злови і відпусти», то Трамп насправді розширив цю політику, коли минулого року стався великий наплив мігрантів – тоді просто відпустили тисячі їх. Нині за рішенням суду до США відпускають нелегалів-дітей.

Крім того, попри твердження Трампа про те, що тепер усіх мігрантів «негайно» вивозять назад, в імміграційних судах набралося вже близько 1 мільйона нерозглянутих імміграційних судових справ. Це означає, що багато мігрантів чекають іноді й по три роки, поки не розпочнеться судове слухання, яке вирішить, чи буде мігрант депортований. А в разі рішення про депортацію мігрантові мають виправити необхідні документи, що часто викликає подальші затримки.

У своїй промові Трамп також розкритикував законопроєкт демократів, який пропонує безплатну медичну допомогу іммігрантам без належних документів, заявивши, що це «потужна наживка для нелегальної імміграції», яка «відбирає» пільги в американців похилого віку.

Трамп також присвятив велику частину свого виступу вдосконаленню системи охорони здоров’я країни, зокрема питанню зниження цін на ліки.

Як мовиться в аналізі Associated Press, це зниження дійсно відбулося – на 1 відсоток 2018 року.

Іран, Афганістан

Президент приділив мало часу зовнішній політиці, згадавши лише про зовнішньоторговельні угоди.

Ми можемо допомогти їм зробити дуже добру економіку за короткий період часу, але, можливо, вони дуже горді або занадто дурні, щоб просити про таку допомогу

Трамп заявив, що готовий припинити санкції проти Ірану, якщо країна відмовиться від своїх ядерних озброєнь і припинить фінансування тероризму.



«Ми можемо допомогти їм зробити дуже добре (з погляду економіки – ред.) за короткий період часу, але, можливо, вони дуже горді або занадто дурні, щоб просити про таку допомогу. Ми тут. Подивимося, який шлях вони оберуть», – сказав він.

Трамп також сказав, що працює над мирною угодою, щоб покласти край 18-річній війні в Афганістані й повернути додому якомога більше американських солдатів.

Тиранський контроль Мадуро буде знищено і зламано

Несподіваним моментом у виступі Трампа стало запрошення бути присутнім під час промови лідерові венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, головному противникові президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого підтримує Росія.

«Тиранський контроль Мадуро буде знищено і зламано», – сказав Трамп, привітавши Гуайдо серед присутніх.

Джеймз Карафано, зовнішньополітичний аналітик із вашингтонського «Фонду «Спадщина» (The Heritage Foundation), заявив, що в адміністрації ведуться дебати про те, чи варто було запрошувати Гуайдо, і його поява є ознакою того, що Трамп «подвоює» йому свою підтримку.

«Це досить переконлива заява про те, що політика щодо Венесуели триває», – сказав він.

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті Радіо Свобода