Щорічна промова Трампа: чи говоритиме він про Україну?

Президент США Дональд Трамп якраз напередодні свого виправдання в Сенаті в процесі імпічменту буде випромінювати «невтомний оптимізм» у своєму третьому зверненні до нації пізніше в вівторок за часом США. Ця промова буде мати на меті повернути увагу від його імпічменту до його переобрання. Трамп виступатиме з позиції сили, з майже повним контролем над Республіканською партією. Темою промови буде «Велике американське повернення».

Для демократів, які майже всі голосували в Палаті представників за імпічмент Трампа, все буде інакше. Коли Трамп буде наголошувати на єдності своєї партії напередодні виборів 2020 року, демократи покажуть слабкість після довгої ночі непевності щодо результатів перших партійних виборів у штаті Айова – Трамп уже назвав це у твітері «абсолютною катастрофою».

Контраст із минулорічною промовою Трампа буде різкий. Тоді демократи тріумфували через лічені дні після того, як вони взяли контроль над Палатою представників. Спікер Ненсі Пелосі змусила Трампа розблокувати роботу уряду. Своїми вдоволеним оплесками перед Трампом вона висміяла президента США на весь світ.

Трамп і Пелосі

Трамп прийде в Палату представників увечері в вівторок із двома своїми перемогами: технічною помилкою демократів, яка відклала оголошення результатів партійних виборів в Айові, і його очікуване виправдання в Сенаті в середу.

Так що дивіться на його поведінку й жести, коли він зійде на трибуну – за пару метрів від Пелосі, в тій самій Палаті представників, яка оголосила було йому імпічмент.

Трамп і Пелосі не розмовляли відтоді, як Пелосі у Білому домі встала з-за столу, вказала на Трампа і прямо сказала, що його контролює президент Росії. «Всі дороги ведуть до Путіна», – сказала вона і вийшла геть.

Цей незвичайний момент у жовтні минулого року потрапив на тепер уже знамениту фотографію, яку оприлюднив Трамп, а Пелосі розмістила її нагорі своєї сторінки в твітері. Також були випадки, коли вона ставила під сумнів його «зрілість», а він називав її «божевільною».

Імпічмент лише підлив оливи у вогонь. Минулого тижня Пелосі сказала, що Трамп ніколи не отримає справжнього виправдання, бо Сенат не провів справжнього суду з залученням свідків. Як сказала вона із задоволенням, «Імпічмент залишиться з ним назавжди».

Тон

Минулого тижня Білий дім заговорив про те, що в промові Трампа буде «бойовий оптимізм перед лицем невиправданого песимізму, який лунає від декого у Конгресі».

Але посадовці не гарантували, що Трамп буде дотримуватися тексту своєї промови. Президент перебуватиме в одній кімнаті з тими, хто його звинувачує, в момент наближення своєї перемоги. Він має сильне і часто помітне почуття образи і відомий тим, що порушує сценарії.

Тож очікуйте бурхливих оплесків і привітання з боку республіканців, що майже повністю підтримують президента, який любить помсту.

Ширша картина

Трамп обов’язково використає промову, щоб спробувати нагадати країні про те, чого він досяг.

Білий дім не казав, чи змоделює виступ Трампа на виступі президента Білла Клінтона 1999 року на тлі його власного процесу щодо імпічменту. Клінтон ніколи не згадував цього «слова на літеру «і».

Очікуйте, що Трамп, так само, як і Клінтон, говоритиме про сильну економіку. Очікується, що Трамп буде вести мову про те, що Білий дім називає «бумом синіх комірців». Під час президентства Трампа у представників робітничого класу зросли заробітні плати, хоча частина цих здобутків згасла через торговельні війни Трампа, що завдали шкоди виробництву.

Варто спостерігати, чи Трамп не перебере міри в своїй риториці. Клінтон закінчив свою промову, попросивши націю уявити таку щорічну промову президента через 100 років від того вечора, з «вершини американського століття».

«Нехай тоді про нас кажуть, що ми думали не тільки про свої часи, але і про їхні часи; що ми досягли висот наших ідеалів; що ми відклали вбік свої непорозуміння і знайшли нову годину зцілення й надії; що ми об’єдналися, щоб служити і зміцнювати країну, яку любимо».

Тоді дехто говорив, що його риторика була надмірною.

Україна?

Чи згадає Трамп взагалі Україну? Республіканці почали погоджуватися, що президент «неналежним чином» намагався отримати політичну допомогу від цієї країни, коли затримав надання військової допомоги.

Палата представників оголосила йому імпічмент через зловживання владою, а також через перешкоджання Конгресові в його діях для розслідування першого обвинувачення.

Це явно ставить республіканців у скрутне становище. Декілька з них заявляли, що «прокурори» з Палати представників довели свою рацію, але навіть незважаючи на це, правопорушення все одно не сягає рівня імпічменту чи й усунення Трампа з посади.

Коронавірус

Чи згадає Трамп про новий коронавірус?

«Ми запропонували допомогу Китаєві, але не можемо впустити тисячі людей, які можуть мати цю проблему, коронавірус», – сказав Трамп у неділю. У той же час президент намагався уникнути гніву Китаю занадто відвертими заявами, стверджують люди зі знанням ситуації.

Згідно з новими правилами, громадяни США, які подорожували до Китаю протягом останніх 14 днів, будуть перенаправлені в один з 11 визначених аеропортів, де вони пройдуть розширені процедури обстеження стану здоров’я.

Мир на Близькому Сході

Трамп зосереджений на тому, щоб повторно представити себе американцям як президента, який зробив державу і, зокрема, життя виборців кращими. Тому стежте за будь-якими згадками про зовнішню політику і питання національної безпеки.

Мирний план Трампа на Близькому Сході є доброю перевіркою. Трамп заявив, що його зусилля задля вирішення довготривалого конфлікту між Ізраїлем і палестинцями будуть отримувати все більшу підтримку, бо це «виграш для обох сторін». Насправді ж план Трампа надає перевагу Ізраїлеві в ключових суперечливих питаннях і пропонує майже неможливі умови для утворення палестинцями своєї держави, на яку вони сподіваються. Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас відкинув план Трампа, назвавши його «нісенітницею».

Якщо Трамп нічого не скаже про свій план під час виступу, це може сигналізувати про те, що Трамп знає, що цей план у біді.

Іран

Послухайте, як суворо Трамп висловлюється про Тегеран після бомбардувань Ірану, які поранили американських солдатів в Іраку. Напад був відплатою за вбивство США іранського генерала Касема Солеймані. Відтоді минув місяць, і над регіоном нависла непроста тиша.

Чи припустить Трамп, що він зрештою все ж може сісти і поговорити з іранцями, а чи подасть сигнал, що двері для переговорів зачинені?

Білий дім заявив, що очікує, що тон Трампа буде «рішучим» і «сильним».

У залі

Завжди є певна загадка щодо того, хто прийде вислухати промову, а хто ні.

Кампанія претендентки у президенти від Демократичної партії Елізабет Воррен, сенаторки від штату Массачусетс, заявила пізно в понеділок, що малоймовірно, щоб вона прийшла на виступ Трампа, що відбувається наступного дня після внутрішньопартійних голосувань-«кокусів» у штаті Айова. Ще одна претендентка від Демократичної партії, сенаторка Еймі Клобучар із Міннесоти, має бути присутньою на заході в штаті Нью-Гемпшир, запланованому на вечір вівторка.

Інші законодавці мають свої причини відвідувати виступ Трампа чи ні. Сенаторка Мейзі Гіроно, демократка від Гаваїв, сказала, що піде «для того, щоб стати свідком».

«Це означає, що я не плескаю. Я не визнаю. Я просто там як свідок», – сказала вона.