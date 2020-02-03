У Сенаті США сторони в процесі імпічменту Трампа виступають із завершальними аргументами

Завершальні аргументи в перебігу судового процесу щодо імпічменту президента США Дональда Трампа надають сторони 3 лютого в Сенаті США.

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл раніше заявив, що виступи із завершальними аргументами не повинні перевищувати чотирьох годин.

Сенатори, які виступають в якості присяжних в судовому процесі, матимуть можливість виступити 3-5 лютого.

Фінальне голосування призначене на 5 лютого, близько 23:00 за Києвом.

21 січня в Сенаті стартував судовий процес щодо імпічменту Трампа.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні, після того, як співробітник спецслужб, ім’я якого офіційно досі не названо, написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну із метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Оскільки для відсторонення з посади потрібні дві третини голосів, а більшість у Сенаті – в республіканців, Дональд Трамп, найімовірніше, збереже свою посаду. У Білому домі заявили про переконаність Трампа у тому, що Сенат його виправдає.