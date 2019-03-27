Нижня палата Конгресу не змогла подолати вето Трампа на скасування надзвичайного стану на кордоні з Мексикою

Палата представників Конгресу США не змогла подолати вето президента Трампа на резолюцію про скасування надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

За скасування вето мали проголосувати 290 членів нижньої палати, а проголосували 248, з яких тільки 14 представляли Республіканську партію.

Трамп ввів режим надзвичайного стану 15 лютого, щоб отримати з армійських резервів кошти на спорудження стіни на кордоні з Мексикою. Конгрес відмовився фінансувати будівництво минулої осені.

Будівництво стіни – одна з ключових передвиборних обіцянок чинного президента США. В кінці минулого року відмова Конгресу виділити кошти на будівництво призвела до «шатдауну» – припинення роботи державних установ США, який тривав 35 днів і став найтривалішим в історії країни.

У той же час багато американських політиків, включаючи членів Республіканської партії вважають, що, фінансуючи будівництво стіни в обхід процедур узгодження федерального бюджету, Трамп занадто широко трактує президентські повноваження.

Пентагон виділив 1 мільярд доларів на будівництво 91-кілометрової ділянки стіни на кордоні з Мексикою.

В бюджетній заявці на наступний рік адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає залучити 8,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.