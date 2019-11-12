Трамп обіцяє цього тижня оприлюднити стенограму першої телефонної розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп обіцяє цього тижня оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 21 квітня.

«Щоб продовжити бути найбільш відкритим президентом в історії, я оприлюдню колись цього тижня стенограму першої, а тому і найбільш важливої телефонної розмови, яку я мав із президентом України. Я впевнений, що ви знайдете це заманливим», – написав Трамп у Twitter.

Згідно з офіційним повідомленням Білого дому, 21 квітня Трамп побажав Зеленському успіхів та назвав вибори важливим моментом в історії України, вказавши на мирну та демократичну манеру виборчого процесу. Він наголосив, що США підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність.

У вересні в США почалося розслідування про можливість імпічменту Трампа у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його другої телефонної розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.