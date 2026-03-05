Трамп змінює міністра внутрішньої безпеки США – замість Крісті Ноем буде сенатор Маллін

Президент США Дональд Трамп оголосив 5 березня, що наприкінці березня міністерство внутрішньої безпеки очолить сенатор-республіканець Маркуейн Маллін.

«Мені приємно повідомити, що дуже шановний сенатор від прекрасного штату Оклахома Маркуейн Маллін 31 березня 2026 року стане міністром внутрішньої безпеки США», – написав він у соцмережі Truth Social.

Маллін змінить на цій посаді Крісті Ноем, яка, за словами Трампа, домоглася «видатних результатів» і надалі обійме посаду спеціальної посланниці, відповідальної за питання безпеки на Американському континенті.

Маллін тепер має пройти в Сенаті затвердження на посаду міністра.



