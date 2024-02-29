«Це не буде довготривалий процес»: генпрокурор Костін про спецтрибунал щодо Росії

Є абсолютна впевненість, що спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України буде створено, а його робота не буде довготривалою, переконаний генеральний прокурор Андрій Костін. Про це він заявив на брифінгу журналістам під час міжнародної конференції United for Justice. United for Heritage, присвяченій численним випадкам знищення культурної спадщини через російську агресію.

«Скільки буде тривати складно сказати, але я розумію, що це не буде довготривалий процес. Я думаю, що коли трибунал буде запущений, то це може тривати кілька років, не більше», – заявив Костін.

За його словами, ідею створення трибуналу підтримують більше 40 країн, поки тривають політичні дискусії щодо його моделі.

Він додав, що «міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України вже працює в Гаазі, в Євроюсті» і документує докази, «готуючи ґрунт для команди майбутнього трибуналу».

«Прокурори України, прокурори з Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії і спеціальний прокурор США вже працюють над збором доказів, над тим, яким має виглядати справа щодо обвинувачення у скоєнні злочину агресії. Вони розробляють стратегію. Крім того, ми розуміємо, що міжнародний трибунал не може стосуватися всіх, хто причетний. Це неможливо», – пояснив генпрокурор.

За його словами, спецтрибунал має бути сконцентрований на найвищому політичному військовому керівництві та керівництві правоохоронних органів країни-агресора.

«Ми всі розуміємо, що певні докази вже задокументовані, з точки зору того, що керівництво Росії навіть і не приховує того, що воно вдалося до вторгнення і до ведення агресивної війни. Я не хочу сказати, що це легка справа, вона складна. Ми вперше це робимо після Нюрнбергу. Тобто немає практики після Нюрнбергу щодо розслідування злочину агресії на міжнародному рівні», – зазначив Андрій Костін.

Також генпрокурор додав, що нині за скоєння воєнних злочинів пред'явлено 511 підозр і вже є 81 вирок українських судів.

У січні минулого року Україна закликала світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Того ж місяця Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

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Країни, які підтримують створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, спільно працюють над рішеннями щодо трибуналу, зокрема, його формату, місця розташування та методів роботи.