Спільна слідча група з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні продовжила роботу на 2 роки

Учасники спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) щодо розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні продовжили роботу ще на два роки, повідомив під час брифінгу в Києві голова Євроюсту Ладіслав Хамран.

Документ підписали генеральні прокурори країн-учасниць групи на полях міжнародної конференції United for Justice. United for Heritage, присвяченій численним випадкам знищення культурної спадщини через російську агресію.

Хамран нагадав, що спільна слідча група (JIT) щодо розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні була створена через три тижні після початку повномасштабного російського вторгнення і мала мандат на два роки.

Як додав голова Євроюсту, до складу слідчої групи, яка розслідує воєнні злочини Росії, входять Україна, Литва, Польща, Латвія, Естонія, Словаччина й Румунія.

«Спільну слідчу групу підтримує Міжнародний кримінальний суд, Євроюст і Європол як дві європейські агенції. Також команда підписала меморандум про взаєморозуміння з владою США. Отже, ця спільна слідча група є найбільшою міжнародною спробою задокументувати воєнні злочини в історії. Ніколи раніше не створювалася така слідча група, яка фактично документувала воєнні злочини під час війни», – сказав Ладіслав Хамран.

Про перші результати розслідувань у рамках спільної слідчої групи розповіла генеральний прокурор Литви Ніда Грунскене.

За її словами, Литва повідомила перші підозри щодо вбивства литовського режисера Мантаса Кведаравічюса 2 квітня 2022 року у Маріуполі.

«Трьох проросійських бойовиків підозрюють у вбивстві громадянина Литви, цивільного, який жодним чином не брав участі у бойових діях. Нелюдські тортури, які включали в себе побиття, поранення ножем, переломи кісток, імітацію розстрілу, призвели до смерті цього чоловіка. Ідентифікація підозрюваних у цьому жорстокому вбивстві є важливим свідченням того, що навіть коли воєнні злочини скоєні на окупованих територіях, які ми не можемо фізично досягти, ці злочинці не уникнуть правосуддя», – сказав Андрій Костін, генеральний прокурор України.

На тісній співпраці польських прокурорів з Євроюстом й українськими колегами в межах спільної слідчої групи наголосив міністр юстиції – генеральний прокурор Польщі Адам Боднар.

Він акцентував на тому, що нині в Польщі проживає багато українців, які були жертвами або свідками воєнних злочинів РФ в Україні. І завданням польських прокурорів, зокрема, за його словами, буде зібрати у цих людей свідчення.

«Роль польських прокурорів полягає в тому, щоб скористатися ситуацією, що вони (біженці з України – ред.) перебувають на території Польщі. Вони можуть бути свідками, і ці доказові документи, інші матеріали, аудіовізуальні дані можуть бути передані прокуратурі. І ці докази, зібрані належним чином, пізніше можуть бути використані в контексті різних розслідувань, які мають відбутися найближчим часом», – зазначив Адам Боднар.

У липні в Гаазі почав роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України, що працює під керівництвом Агенції Євросоюзу зі співпраці задля кримінального правосуддя (Євроюст).

Як повідомили в Єврокомісії, центр стане ключовим для розслідування злочину агресії Росії проти України і сприятиме створенню справ для майбутніх судових процесів.

Центр складається з відібраних національних прокурорів, які вже працюють у складі Спільної слідчої групи (JIT). Очікується, що експерти зможуть щодня працювати разом і обмінюватися матеріалами.

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