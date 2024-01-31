Україна розслідує 120 тисяч воєнних злочинів, по деяких вже є рішення судів – генпрокурор

Українські правоохоронці розслідують 120 тисяч воєнних злочинів, вже є 78 вироків щодо цієї категорії злочинів. Про це генеральний прокурор України Андрій Костін заявив на міжнародній конференції в Ризі «Війна Росії проти дітей» («Russians war on children»), яка присвячена поверненню депортованих дітей.



«Наша головна мета – задокументувати, розслідувати та переслідувати кожен військовий злочин, скоєний проти українців і проти України. Для цього, щоб задіяти всі існуючі механізми, ми створили так звану мережу підзвітності. Вона складається з кількох елементів. Усі вони доповнюють один одного. По-перше, я вже згадував про наші національні розслідування. За час війни, яка триває, ми маємо вже 78 вироків українських судів, де деякі російські злочинці вже засуджені за вчинення воєнних злочинів. Хтось особисто, хтось заочно», – розповів він.

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Генпрокурор зауважив, що українські правоохоронці ідентифікували та зібрали докази для обвинувачення близько 500 ймовірних російських воєнних злочинців, ці справи також готується до розгляду в судах.

«Отже, зараз це – національні зусилля, де ми, звісно, віддаємо пріоритет справам у рамках стратегії розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів, яку я ухвалив минулоріч і яка була річною роботою наших прокурорів, наших партнерів з різних установ, які нам допомагають. Тому що неможливо паралельно розслідувати 120 тисяч випадків воєнних злочинів. Всі це розуміють. Тож ми розставляємо їх за пріоритетами в рамках правил, які є логічними та зрозумілими всім правоохоронним органам», – пояснив він.

Костін зауважує, що правоохоронці не можуть відразу встановити всіх злочинців.

«Це довга робота, під час якої ми також налагоджуємо партнерство з громадянським суспільством, з установами далеко за межами України, які допомагають нам ідентифікувати людей, які могли скоїти ці злочини», – додав генпрокурор.

У серпні в Офісі генпрокурора повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Україна зафіксувала 100 666 воєнних злочинів РФ.