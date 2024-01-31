Україна розслідує 120 тисяч воєнних злочинів, по деяких вже є рішення судів – генпрокурор

Українські правоохоронці розслідують 120 тисяч воєнних злочинів, вже є 78 вироків щодо цієї категорії злочинів. Про це генеральний прокурор України Андрій Костін заявив на міжнародній конференції в Ризі «Війна Росії проти дітей» («Russians war on children»), яка присвячена поверненню депортованих дітей.
«Наша головна мета – задокументувати, розслідувати та переслідувати кожен військовий злочин, скоєний проти українців і проти України. Для цього, щоб задіяти всі існуючі механізми, ми створили так звану мережу підзвітності. Вона складається з кількох елементів. Усі вони доповнюють один одного. По-перше, я вже згадував про наші національні розслідування. За час війни, яка триває, ми маємо вже 78 вироків українських судів, де деякі російські злочинці вже засуджені за вчинення воєнних злочинів. Хтось особисто, хтось заочно», – розповів він.
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Генпрокурор зауважив, що українські правоохоронці ідентифікували та зібрали докази для обвинувачення близько 500 ймовірних російських воєнних злочинців, ці справи також готується до розгляду в судах.
«Отже, зараз це – національні зусилля, де ми, звісно, віддаємо пріоритет справам у рамках стратегії розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів, яку я ухвалив минулоріч і яка була річною роботою наших прокурорів, наших партнерів з різних установ, які нам допомагають. Тому що неможливо паралельно розслідувати 120 тисяч випадків воєнних злочинів. Всі це розуміють. Тож ми розставляємо їх за пріоритетами в рамках правил, які є логічними та зрозумілими всім правоохоронним органам», – пояснив він.
Костін зауважує, що правоохоронці не можуть відразу встановити всіх злочинців.
«Це довга робота, під час якої ми також налагоджуємо партнерство з громадянським суспільством, з установами далеко за межами України, які допомагають нам ідентифікувати людей, які могли скоїти ці злочини», – додав генпрокурор.
У серпні в Офісі генпрокурора повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Україна зафіксувала 100 666 воєнних злочинів РФ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала в Україні щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних, повідомила 21 листопада Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
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