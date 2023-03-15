В Україні вдруге за день оголошена масштабна повітряна тривога (відбій)

Близько 13:00 15 березня в Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу. Влада рекомендує не нехтувати сигналом про небезпеку і піти в укриття.

Після оголошення першої тривоги вранці стало відомо, що російські війська завдали ударів по Харківщині, поціливши по цивільній інфраструктурі. Попередньо, без постраждалих.

ОНОВЛЕНО. Близько 13:18 було оголошено про відбій тривоги. Повідомлень про ракетні атаки на цей час немає.

Напередодні в Україні також декілька разів оголошували тривогу у всіх областях. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що частина з них були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії, загрозою застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу наземного базування і польотами МіГ-31К.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи численні повітряні тривоги протягом дня 14 березня, сказала, що російські сили можуть мати на меті «тримати в напрузі населення» в рамках тактики гібридної війни.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 лютого Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.