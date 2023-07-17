У Києві оголошено повітряну тривогу, яка шириться іншими регіонами

Близько 10:15 17 липня у Києві та низці регіонів України оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує громадянам пройти в укриття.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ попереджав, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

ДОПОВНЕНО Через декілька хвилин повітряну тривогу у столиці було скасовано.

У мережі повідомляють, що причина тривоги – активність ТУ-22М3 на території РФ. Офіційних повідомлень від військових немає.

За даними Міноборони України, протягом минулого тижня війська РФ завдали по території України 15 ракетних, 355 авіаційних ударів та запустили 86 іранських ударних дронів типу Shahed.