В Україні оголошена масштабна повітряна тривога – в РФ піднялися МіГ-31К (відбій)

Близько 8:00 на всій території України оголошена повітряна тривога, влада рекомендує прослідувати в укриття.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!» – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Оновлення: Після 8:50 почали надходити повідомлення про відбій тривоги

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В останні кілька днів Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.