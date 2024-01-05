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Повітряні сили попереджають про загрозу ударних дронів на Черкащині та півдні

Наслідки російської атаки безпілотниками Shahed на Київ, листопад 2023 року
Наслідки російської атаки безпілотниками Shahed на Київ, листопад 2023 року

Групи ударних безпілотників рухаються Україною, попереджає командування Повітряних сил вранці 5 січня.

Зокрема, близько опів на 6 ранку військові повідомили про загрозу застосування дронів у Одеській та Черкаській областях.

«Щодо руху ударних ворожих БпЛА: група тримає напрямок із півдня через Смілу у напрямку Черкас; ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області», – заявляє командування.

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Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу ударів дронами в Кропивницькому. У низці областей триває повітряна тривога.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.

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