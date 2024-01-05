Повітряні сили попереджають про загрозу ударних дронів на Черкащині та півдні

Групи ударних безпілотників рухаються Україною, попереджає командування Повітряних сил вранці 5 січня.

Зокрема, близько опів на 6 ранку військові повідомили про загрозу застосування дронів у Одеській та Черкаській областях.

«Щодо руху ударних ворожих БпЛА: група тримає напрямок із півдня через Смілу у напрямку Черкас; ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області», – заявляє командування.

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Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу ударів дронами в Кропивницькому. У низці областей триває повітряна тривога.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. В останні дні Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів є сотні поранених, десятки загиблих.