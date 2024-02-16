По всій Україні оголошена повітряна тривога, повітряні сили попереджають про загрозу балістики – відбій

Близько 15:38 у Повітряних силах ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги

Вдень 16 лютого в України оголосили повітряну тривогу по всій території країни. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Сирени тривоги лунають у всіх областях України. Близько 14:58 у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу і закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У ніч на 15 лютого по всій Україні вже оголошували масштабну повітряну тривогу – через запуски Росією ракет. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що сили протиповітряної оборони збили 13 із 26 ракет, якими вночі і рано-вранці 15 лютого Росія атакувала українські міста.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.